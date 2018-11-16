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Sarıyer’de devrilen ağaç tüneli kapattı

Etkili olan yağışlı hava nedeniyle devrilen ağaç Tünel girişinde bulunan trafik levhasının üzerine düştü. Araç trafiğine kapanan tünel, itfaiyenin ağacı kesmesinin ardından tekrar açıldı.

İHA | 16.11.2018 - 09:23..
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Dün akşam saat 04:30 sıralarında etkili olan yağışlı hava nedeniyle Sarıyer Tüneli girişinde bulunan ağaç Tünel girişindeki trafik levhasının üzerine devrildi.

YARALANAN OLMADI

Devrilen ağaç nedeniyle polis ekipleri tarafından Tünel trafiğe kapanırken, olayda yaralanan olmadı.

Sarıyer’de devrilen ağaç tüneli kapattı

DEVRİLEN AĞAÇ PARÇALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bölgedeki elektriğin kesilmesinin ardından devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile kesilerek parçalara ayrılmasının ardından yoldan kaldırıldı.

Elektrik kablosunun üzerine düşen ağaç kepçe ile kaldırıldığı esnada elektrik kablolarında oluşan şelale kameraya yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB, ekipleri tarafından temizlenen yol daha sonra yeniden araç trafiğine açıldı.

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