Sarıyer'de kayıp kedisini ararken ceset buldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kaybolan kedisini bulmak için metruk bir binaya giren bir vatandaş, karşılaştığı manzara üzerine büyük şok yaşadı.

Binanın içinde merdiven altına doğru ilerleyen vatandaş, hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

METRUK BİNADA CESET BULUNDU

Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan bir yapıdan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yerde bulunan kişinin uzun süre önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP DEVREDE

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için metruk binada detaylı inceleme başlatırken, şüpheli ölümle ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.