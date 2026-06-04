Sarıyer'de silahla alıkondu: ABD'den polisi arayan arkadaşı sayesinde kurtuldu

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ni 28 Mayıs günü saat 18.15 civarında ABD'den arayan bir kişi, arkadaşı Halis Ö.‘nün kaçırıldığını söyledi.

Kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, elindeki canlı konum bilgisini polislerle paylaştı.

ALIKONMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Ekipler, hemen canlı konumun gösterdiği noktaya gitti.; konumdaki iş yerinde Halis Ö.'yü, Mehmet Can Y. ve Ufuk G. tarafından alıkonmuş şekilde buldu.

Halis Ö., Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, bununla ilgili çıkan anlaşmazlık nedeniyle alıkonduğunu iddia etti.

İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Can Y.’nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.