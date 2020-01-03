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Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 03.01.2020 - 13:11..
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İstanbul Sarıyer'de, Sait Akbulut yönetimindeki 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle, Murat Özdamar yönetimindeki 34 GE 7363 plakalı kamyonet yağışla birlikte kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

ZİNCİRLEME KASAYA SEBEP OLDULAR

Çarpışmanın etkisiyle minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken,kamyonet ise yola savrularak bariyerlere çarptı. Farklı yönlerden gelen iki araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarptı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı


HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan diğer araçlarda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaralanan vatandaşlar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

''EL FRENİNİ ÇEKER ÇEKMEZ KAYDIM''

Kazaya karışan şirket araçlarının ikincisinin yara almadan kurtulan şoförü, “Kafa kafaya çarpıştılar, ben sadece onu gördüm. Ama bizim şirketin aracı kendi şeridindeydi. Ben arkan geliyordum, el frenini çeker çekmez kaydım ve benim araç da onların aracına vurdu. Bizim arkadaşın kafası kanıyordu, yerde yatıyordu. Diğerlerinin durumunu bilmiyorum.” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı


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