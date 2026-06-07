Şarkıcı Sefo, Sıfır Atık Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Sefo, 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla düzenlenen 'Sıfır Atık Festivali' kapsamında konser verdi.

Konser, Atatürk Havalimanı Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIRLADIĞI ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sefo, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı 'Türkiye'm' şarkısını da ilk kez Sıfır Atık Festivali'nde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sefo, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sıfır atık projelerini destekleyen biri olarak festivalde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"MAÇLARI İÇİN SABAHA KADAR AYAKTA OLACAĞIZ"

Sefo, Milli Takım için bestelediği şarkısıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum, bu akşam klibini yayınlayacağız. Çok güzel bir klip hazırladık. Maçları da takip edeceğim. Milli Takım'ın maçları için sabaha kadar ayakta olacağız."

FESTİVAL, BUGÜN SONA ERİYOR

Bu yıl ilki düzenlenen 'Sıfır Atık Festivali', Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlayan festival, bugün sona eriyor