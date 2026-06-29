Şarkıcı Zerrin Özer sağlık durumunu açıkladı

Bir süredir sağlık problemleriyle gündem olan Zerrin Özer, 50'nci sanat yılındaki ilk konserinde siyahlar içindeki sahneye çıktı. Ünlü isim samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti.

"ÇOK SEVİYORUM"

50'nci sanat yılındaki ilk konserini veren Özer, "Korkunç heyecanlıyım. Korku ve heyecan var. Sanki ilk defa sahneye çıkıyor gibiyim. Kıbrıs halkını çok seviyorum" dedi.

"İLK ZAMANLAR AMATÖRDÜM"

Sanatçı, "50 yılınız nasıl geçti?" sorusuna ise "İlk zamanlar amatördüm hatırlamıyorum. 50 sene demiyorum, 40 sene diyorum. Amatör dönemleri kapsayan şekilde 50 yıl... Ben artık tarihim" yanıtını verdi.

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Zerrin Özer, "Çok iyiyim. Daha da iyi olacağım" şeklinde konuştu.

"UNUTULMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Unutulmaktan çok çekindiğini söyleyen sanatçı, 'Hayatınızın film olmasını ister misiniz?' sorusu üzerine şunları söyledi: "O konuda çekimserim ama unutulmaktan da çok korkuyorum. Unutulmaktan nefret ediyorum. Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir durum. Ama Z kuşağı beni tanıyor!"