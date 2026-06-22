Seda Sayan'ın Kıbrıs tarzı: Giydiğim her şey olay oluyor
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, bu kez Kıbrıs’ta vereceği konser öncesi sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.
"BU KIYAFET AKIM OLABİLİR"
Son olarak Kıbrıs'ta 1200 kişinin katıldığı konseri öncesinde konuşan sanatçı, "Kıbrıs halkını çok seviyorum, buraya gelmekten her zaman mutlu oluyorum" dedi.
Sayan dikkat çeken sahne kıyafeti hakkında da, "Bu kıyafeti ortaya çıkarmak için birçok pantolon kesilip yeniden dikildi. Giydiğimiz her şey olay oluyor. Bu kıyafet de akım olabilir" dedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi