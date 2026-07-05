Seferihisar'da plajda oturan iki kadın sözlü saldırıya uğradı: Buralar bizim

Plajda kadınlara sözlü saldırı...

Anne ile kızı, bir başka kadın tarafından halk plajından kovulmak istendi.

"DEFOLUN GİDİN YALLAH"

İzmir Seferihisar'a bağlı Ürkmez İpekkum Plajı’nda bir kadın, plajda oturmakta olan başörtülü bir kadın ile kızına henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü saldırıda bulundu.

Sözlü saldırıya uğrayan genç kadın tarafından çekilen videoda, saldırgan kadının diğer iki kadına "Defolun gidin. Yallah" diye bağırdığı duyuluyor.

PLAJ SANDALYESİNİ FIRLATTI

Videoda, saldırgan kadın, videoyu çeken genç kadının "Kim kimi halk plajından kovuyor" demesi üzerine "Sen kimsin lan" diye karşılık veriyor.

O sırada videoyu çeken kadının annesinin oturduğu plaj sandalyesinden kalkması üzerine saldırgan kadının plaj sandalyesini fırlattığı görülüyor.

"BURALAR BİZİM"

Videoda, görüntüleri kaydeden kadının, etraftakilere, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu?" diye seslendi.

Görüntüleri kaydeden kadının ayrıca, bölgeden uzaklaşmak için eşyalarını toplamaya başlayan annesine de "Anne nereye gidiyorsun" diyerek engel olmaya çalıştı.

Saldırgan kadın, videonun sonunda, anne ile kızına "Buralar bizim" diye bağırdı.