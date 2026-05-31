Şehit Astsubay Yusuf Ergün'e veda: Ne mutlu bana, şehit babasıyım

Görevi sırasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün için Kırıkkale’de düzenlenen cenaze töreni, duygu ve gururun iç içe geçtiği anlara sahne oldu. Türk bayrağına sarılı naaşın omuzlarda taşındığı törende, ailesinin yaşadığı acı herkesi derinden etkilerken, şehidin vatan uğruna verdiği fedakârlık bir kez daha hafızalara kazındı.

GÖREV BAŞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu’nun 48’inci kilometresinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüğü sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Ergün, Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KARDEŞİNİN VEDASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Yusuf Ergün için Kırıkkale Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende en duygusal anlardan biri, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Oğuzhan Güner’in ağabeyinin tabutuna sarıldığı anlar oldu.

Türk bayrağına sarılı tabuta dakikalarca sarılan Güner, gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabeyine son kez veda eden genç asker, törende bulunanları da duygulandırdı.

Şehidin annesi Emine Ergün ile kız kardeşi Merve Ergün de cenaze boyunca gözyaşı dökerken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

ŞEHİT BABASINDAN GURUR DOLU SÖZLER

Acılı gününde sergilediği vakur duruşla dikkat çeken şehit babası Abdullah Ergün’ün sözleri ise törene damga vurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile sohbet eden baba Ergün, oğluyla duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirmişim. Mutluyum, huzurluyum. Çünkü iyi bir evlat yetiştirdim.”

Baba Ergün’ün metanetli tavrı ve vatan sevgisini yansıtan ifadeleri, törende bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.

KIRIKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde Kırıkkale Şehitliği’ne götürüldü.

Burada gerçekleştirilen defin töreninin ardından şehit Ergün, gözyaşları arasında toprağa verildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR YALNIZ BIRAKMADI

Şehit için düzenlenen törene ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerinin fedakârlığını bir kez daha hatırlatan tören, şehit Yusuf Ergün için edilen dualarla sona erdi.