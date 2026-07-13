Şehit edilen MİT mensubu Arif Necip Kaskatı’nın fotoğrafı ilk kez yayımlandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesindeki “Özel Koleksiyon” bölümüne yeni bir fotoğraf eklendi.

MİT’in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti bünyesinde uzun yıllar Bulgaristan’da görev yapan Arif Necip Kaskatı’nın fotoğrafı, koleksiyonun “Fotoğraflar” sekmesinde yayınlandı.

BULGARİSTAN'DA DOĞDU

MİT tarafından paylaşılan bilgilere göre Arif Necip Kaskatı, 1901 yılında Bulgaristan’ın Razgrad kentinde doğdu.

Kaskatı, 1931’den şehit edildiği 1950 yılına kadar Bulgaristan’da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlerin takibine yönelik önemli görevler üstlendi.

Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan Kaskatı’nın, İstanbul’da yayımlanan çok sayıda gazetenin Trakya muhabirliğini de yürüttüğü belirtildi.

'BAY HRİSTO' LAKABIYLA TANINIYORDU

Bulgaristan’daki Türk soydaşlar arasında “Bay Hristo” lakabıyla tanınan Kaskatı’nın, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle öne çıktığı kaydedildi.

MİT’in açıklamasında, Kaskatı’nın Bulgaristan’daki saha faaliyetlerinde dil bilgisi, bölgeyi tanıması ve yerel bağlantıları sayesinde önemli görevler yerine getirdiği ifade edildi.

BULGAR AJANININ İHBARI SONUCU PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Paylaşılan bilgilere göre Kaskatı, çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı nedeniyle hedef hâline geldi.

Haziran 1950’de Bulgaristan sınırından Edirne’ye geçmeye çalıştığı sırada aracına pusu kurulan Kaskatı, Bulgar güçleri tarafından şehit edildi.

MİT, paylaşımını “Ruhu şad olsun” ifadesiyle tamamladı.

MİT’İN TARİHİ KOLEKSİYONU GENİŞLİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, “Özel Koleksiyon” bölümünde teşkilat tarihine ilişkin belgeler, fotoğraflar ve geçmiş dönemlerde görev yapan istihbarat mensuplarına dair bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Arif Necip Kaskatı’nın fotoğrafı da teşkilatın geçmişte yurt dışında görev yapan ve görevleri sırasında hayatını kaybeden mensuplarının hatırasını yaşatmak amacıyla yayımlanan koleksiyona eklendi.