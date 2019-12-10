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Şehit Esma Çevik'in yer aldığı video

Dün Şırnak'ta şehit olan Asutsubay Üstçavuş Esma Çevik'in bomba imha videosının Jandarma'nın Twitter sayfasında paylaşıldığı ortaya çıktı.

İHA | 10.12.2019 - 08:55..
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Şehit Esma Çevik'in yer aldığı video

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

JANDARMA TWİTTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

Jandarmadan barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik VİDEO

Şehit Esma Çevik'in yer aldığı video

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