Şehit kızına doğum günü sürprizi

Gaziantep Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri , şehit meslektaşları Serdar Gören’in küçük kızı Rümeysa Gören’e doğum günü sürprizi yaptı. Rümeysa polis aracı ile evinden alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildiğinde doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

EKİP OTOSU İLE EVİNDEN ALINDI, ŞEHİR TURU ATTI

7 yaşına giren Rümeysa Gören’e polisler tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi.

Polis otosu ile evinden alınan Rümeysa Gören polis aracı ile şehir turu attıktan sonra TDP Şube Müdürlüğüne getirildi. Rümeysa Gören’e annesi ve kardeşleri ile Toplum Destekli Polis ekipleri de eşlik etti.





"İYİ Kİ DOĞDUN RÜMEYSA"

Şehit kızı, üzerinde ‘polis’ amblemi olan ve “İyi ki doğdun Rümeysa” yazan pastayı kesti. Hediyelerini alan küçük Rümeysa mutluluğunu polislere sarılarak gösterdi.





"BUGÜN KIZIMIN 7'İNCİ YAŞ GÜNÜ"

Henüz 7 aylıkken babasını kaybeden küçük Rümeysa’ nın annesi, "2014 yılında şehit olan eşimin bana emaneti olan kızımın bugün 7’inci yaş günü. Emniyet Müdürümüz Cengiz Zeybek’e çok teşekkür ederiz. Emniyetimiz her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Allah onların yardımcısı olsun, Dualarımız hep onlarla.” dedi.