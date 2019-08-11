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Şehit uzman çavuş bayram günü defnedildi

Şırnak Bestler-Dereler'de intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt Ankara'da toprağa verildi.

AA | 11.08.2019 - 19:21..
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Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Hacıobası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı.

"GARDAŞIM BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN"

Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Gardaşım, bayramın mübarek olsun." diye seslendi.

Şehit Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un naaşı, daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş bayram günü defnedildi

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Şehit uzman çavuş bayram günü defnedildi

Şehit uzman çavuş bayram günü defnedildi

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