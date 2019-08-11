Şehit uzman çavuş bayram günü defnedildi

Şırnak Bestler-Dereler'de intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt Ankara'da toprağa verildi.

New York ve New Jersey'de yaşayan binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için stadyumda buluştu.

Bu sene yaklaşık 3 milyon Müslüman Hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tutya Yılmaz, yaptığı spor gereği vücudunun kaslı yapısına laf edenlere gereken cevabı verdi.

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Tarkan hem bayramı hem eşinin doğum gününü kutladı

Megastar Tarkan, Instagram paylaşımında hem Kurban Bayramı'nı hem de eşinin doğum günü kutladı.