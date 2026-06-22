Sektörel enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'de, haziran ayı sektörel enflasyon beklentileri açıkladı.

2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi, reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşti ve hanehalkı için ise 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

PİYASA KATILIMCILARI İÇİN SEKTÖREL BEKLENTİLER AZALDI

"Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.