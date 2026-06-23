Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ret
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yapmayı planladığı ziyareti kabul etmeyeceğini avukatları aracılığıyla bildirdiği öğrenildi.
Siyasette hareketli günler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan Necdet Saraç, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurmuştu.
DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMEK İSTEDİ
Saraç’ın açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun kısa süre önce katıldığı televizyon yayınında Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından gelmişti.
Bugün ise ziyarete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
ZİYARETE RET
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde kendisine yapmayı planladığı ziyarete sıcak bakmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Demirtaş, avukatları aracılığıyla Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini kabul etmeyeceğini bildirdi.
'PİŞMAN DEĞİLİM' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında kendisine yöneltilen "Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılıp cezaevine gönderilmesinden pişman mısınız?" sorusuna “Hayır” yanıtını vermişti.
Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, özellikle DEM Parti çevrelerinde tepkiyle karşılanmıştı.
Söz konusu açıklama, geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde CHP’nin verdiği desteği yeniden tartışmaya açmıştı.