taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0626
Euro
6.5932
Altın
1574.57
Borsa
120039.73
Gram Altın
306.944
Bitcoin
61600.29

Selimiye Camii’nin kapılarına yazı yazdılar

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, arihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA | 13.02.2020 - 14:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne'de geçtiğimiz gün Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldığı tespit edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp, çalışma başlattı.

Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -2

YAZANLAR ARANIYOR

Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.

Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan  büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü.

Selimiye Camii’nin kapılarına yazı yazdılar VİDEO

Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -3



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -4



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -5



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -6



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -7



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -8



Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -9

Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma -10

İlginizi Çekebilir
Benden az çalışıyorsun deyip iş arkadaşını öldürdü
Başakşehir’de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan mesai kavgasında boğazından bıçaklanarak öldürülen Özbekistanlı gencin katil zanlısı yakalandı.
Apple'ın açığını buldu, ödülü depremzedelere bağışladı
Apple'ın açığını bulan Çayan Temel'e 2 bin liralık ödül verilirken, Temel ise bu ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladığını açıkladı.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın yolda bulup polise teslim ettiği 10 bilezik, imitasyon çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
163
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
158
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
94
Erol Bulut: Tarih yazdık
Erol Bulut: Tarih yazdık
75
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
91
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
146
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir