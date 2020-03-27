Semptom nedir

Semptom ya da belirti, hastanın farkettiği, bir hastalık durumu nedeniyle vücut işlevlerinin veya hislerin normalden ayrılması durumudur. Semptom, subjektif bir kavram olarak bilinir.

DOĞRUDAN ÖLÇÜLEMEZ

Hasta tarafından gözlenen semptom için doğrudan ölçüm yapılamaz. Örneğin; parestezi bir semptomdur. Bu durumu yaşayanlar, uyuşma, karıncalanma veya yanma hissini tecrübe edebilirler.

BELİRTİLERİN TÜRLERİ

Belirtiler kronik, tekrarlayan ya da remisyon tarzında olabilir. Yapısal ya da genel belirtiler hastalığın sistemik etkileri ile ilgilidir. Örnek vermek gerekirse; ateş, keyifsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı. Bu belirtiler tüm vücutta, belirli bir organda veya bölgede ortaya çıkabilmektedir.