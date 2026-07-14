Senegal Milli Takımı'nın 10 yıllık doktorunun jinekolog olduğu belirlendi!

Son olarak Dünya Kupası'nda boy gösteren Afrika ülkesi Senegal'le ilgili, dünya futbol kamuoyunu şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Buna göre Senegal Erkek Milli Futbol Takımı'nda 10 yıldır görev yapan doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı çıktı.

MİLLİ TAKIM DOKTORU JİNEKOLOG ÇIKTI

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall, yaptığı açıklamada, Doktor Abderahmane Fediore’nin jinekolog olduğunun geç farkına vardığını belirtti.

Fall, aldıkları geri dönüşlerde futbolcuların kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

"FUTBOLCULAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYORDU"

Fall, “Doktor Faye’nin aslında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu geç öğrendim. Aldığımız geri dönüşlere göre bazı oyuncular kendilerini tamamen güvende hissetmiyordu. Onlara daha fazla güven verecek bir uzmanlık sunmamız gerekiyordu.” dedi.