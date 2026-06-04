Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri: Bu sevgiyi kaybetmek istemem

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlılarda iki kez görev alan Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Güneş, Beşiktaş'la ilgili bir beklentisinin olmadığını söyledi.

"BEKLENTİM YOK"

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'a konuşan Şenol Güneş "10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır." dedi.

"BU SEVGİYİ KAYBETMEK İSTEMEM"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, "Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman 'Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir' dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem… Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş ayrıca yeni proje içerisinde yer aldığını belirterek "Belgesel işim var onunla uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

ADALI'NIN ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini belirterek "Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Ama Sergen Hoca'dan sonra Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım." ifadelerini kullandı.