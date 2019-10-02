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Serçe elektrik teli ile boğazından asılmış halde bulundu

Osmaniyeli adam temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi gördü.

İHA | 02.10.2019 - 11:49..
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Kadirli ilçesinde bir site inşaatında caniliğe şahit olan görevli, şoke oldu.

ELEKTRİK TELİ İLE BAĞLADI

Eve giren serçeyi yakalayan kişi ya da kişiler elektrik teli ile kuşu boğazından bağlayarak, adeta idam edilmiş halde o şekilde banyoda bıraktı.

Serçe elektrik teli ile boğazından asılmış halde bulundu

ASILDIĞI YERDEN İNDİRDİLER

Durumu hemen patronuna bildiren temizlik görevlisi daha sonra telef olan kuşu asıldığı yerden indirdiler.

Serçe elektrik teli ile boğazından asılmış halde bulundu

"NASIL CANİLİKTİR"

Olayı canilik ve insanlık dışı olarak niteleyen Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Sarıbaş, olaya tepki göstererek, “Ben bir serçenin resmen idam edildiğini fotoğraflardan gördüm. Bu olayı bir insanın yapmış olabileceğine inanmıyorum. Artık nasıl bir caniliktir, nasıl bir insanlıktır bunu anlamıyorum. Böyle insanlarla iç içe yaşamaktan artık korku duyuyoruz. Bu hayvanlar birer can taşıyor, onların da yaşamaya, özgürce hareket edip yaşamalarının hakları olduğunu düşünüyoruz. Şahsım ve derneğim adına bu olayı kınıyorum. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz ve konunun da takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.” dedi.

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