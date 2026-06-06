Serdal Adalı: Rıdvan Yılmaz'a kız isteyeceğim

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör olarak göreve başlayan Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen imza töreninde, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, organizasyondan erken ayrılmak durumunda kaldı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Serdal Adalı, programını yarıda kesmesinin nedenini de açıkladı.

"RIDVAN MESAJ ATIP DURUYOR, DAHA KIZ İSTEMEYE GİDECEĞİZ"

Siyah-beyazlı kulübün futbolcularından Rıdvan Yılmaz'ın önemli bir günü olduğunu belirten Adalı, genç oyuncunun kız isteme törenine katılacağını söyledi.

Başkan Adalı, "Bana soracağınız başka soru varsa, hemen cevaplayayım ve sonra da gideyim. Rıdvan'ın hayırlı bir işi var, mesaj atıp duruyor. Rıdvan Yılmaz'a kız isteyeceğim." dedi.

Serdal Adalı'nın o anlardaki ifadeleri, izleyenleri gülümsetti.