Serdal Adalı, Slovakya kampında takımla bir araya geldi
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin akşam idmanını, başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren takımla bir araya geldi.
Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ITALIANO'YLA GÖRÜŞTÜ
Adalı, daha sonra Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Asbaşkan Kaan Kasacı, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu’yla birlikte siyah-beyazlıların çalışmasını izledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)