Serdar Saatçı, Çorum FK'ya transfer oldu

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan bordo-mavililerde bir veda gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcunun tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Çorum FK, Trabzonspor'a transfer için 500 bin euro artı KDV ödemesi yapacak.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BRAGA'DAN TRABZONSPOR'A GELMİŞTİ

23 yaşındaki oyuncu 2022 yılında Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuş; sonrasında bordo-mavili ekibe katılmıştı.

Saatçı geçtiğimiz sezon Al Nasr Dubai'de 11 maça çıkmış ve 1 asist kaydetmişti.