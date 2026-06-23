Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar: Rafa Silva, Cerny, Muçi ve Ersin...

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu KAFA Sports YouTube kanalına konuk oldu.

Yalçın; Milli Takım, Beşiktaş, Rafa Silva, Ernest Muçi, Vaclav Cerny ve Ersin Destanoğlu hakkında bir dizi açıklamada bulundu.

"BANA YAPILANLARI ITALIANO'YA YAPMAYIN"

Siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra ilk kez kamera karşısına çıkan Yalçın, KAFA Sports Youtube kanalına verdiği röportajda şunları kaydetti:

“"Taraftar isterse giderim' dedim, taraftar istedi gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş hoca değiş, başkan değiş hoca değiş. Hoca değiş başkan değiş... Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne olabilir yani, ne beklenti içinde olacak? Biz Beşiktaş’ta kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. Ben, Beşiktaş’ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro, rakiplerinin yüzde 60-70 gerisinde.”

"KULÜPTE GÖREV ALMAK İÇİN ELEŞTİRİYORLAR KALLEŞ BUNLAR"

“Bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle ‘başarısızlık var’ falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye’de hiç kimse yapamaz. Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana.”

"MUÇİ İSTERSE KUYRUKLU YILDIZ OLSUN"

“Cerny konusunda beni eleştiriyorlar, 'Cerny'ye kafa taktı' diyorlar. Cerny'nin 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın?



Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış, ne yapmış? Geçmişini de çok bilmiyorum.



Muçi konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil.”

"ALTYAPIDAN YETİŞMİŞ ÇOCUĞA BUNLAR YAPILIR MI?"

“Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Alanya maçının devre arasında çocuk odaya geldi, ağlıyor, diyor ki bana: "Hocam ne olur beni oyundan çıkar" diye ağlıyor soyunma odasında. Dedim ki ona: "Seni bugün oyundan çıkartırsam, futbol hayatın biter" dedim. Çıkacaksın oynayacaksın, isterse dedim 150 dakika daha bağırsınlar. Geçeceksin o kaleye Ersin. Şu an oynayacaksın. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede. Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Ersin birinci kalecin olmasa bile ikinci kalecin olur, nereden bulacaksın onun gibi ikinci kaleci?”

"BENDEN ÖNCEKİLERE ATTINIZ MI SU ŞİŞESİ"

“Ben yürüyorum su geldi üstüme, şöyle bir baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere attınız mı su şişesi, yabancılara? Yok, niye? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk.”