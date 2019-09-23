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Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sovyetler Birliği döneminde büyük atılımların yapıldığı Sibirya'ya, yeniden kentler inşa etmek için dönmeyi hayal ettiğini belirtti.

AA | 23.09.2019 - 07:23..
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Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Rus Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği röportajda devlet çapında dev altyapı projelerinin hayata geçirildiği Sovyetler Birliği dönemine nostalji duyduğunu ve en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya’ya dönmek olduğunu aktardı.

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

"SOVYETLER'İN RUH HALİNE ÖZLEM DUYUYORUM"

“En büyük hayalim, Sibirya’ya geri dönmek ve ben gerçekleşeceğinden eminim” diyen Şoygu, gençlik yıllarına duyduğu özlemi şöyle ifade etti:

“Sovyetler Birliği’ne çok hasret kalıyorum. Sloganlara konu olan şeylere değil, o zamanlarda ve özellikle oralarda hâkim olan morale ve ruh haline özlem duyuyorum.”

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

"DEVASA PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

O zamanları sıklıkla hatırlayarak anılarla moralini düzelttiğini söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anki yaşamımızda da ne mutlu bize ki Komsomolsk-na-Amure, Krasnoyarsk ve Sayano-Şuşensk hidroelektrik santralleri, Baykal-Amur Demiryolu, İrkutsk bölgesindeki dev tesisler, Bratsk Hidroelektrik Santrali gibi devasa projeleri hayata geçirmek için yeniden yer var. Bu tür projeler olmadan gençlere yaratıcılık duygusu aşılamak zor. İnsanların ne kadar içtenlikle bu tesisleri inşa etmeye gittiklerini hatırlayınız.”


"SİBİRYA'YA DÖNÜP, BİRKAÇ KENT DAHA KURMAK İSTERİM"

Şoygu, "Sibirya’ya geri dönüp orada bir kent, hatta 2 kent daha kurmayı çok isterim ve bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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