Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a: Gelecekteki eşim

Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü popçu Zeynep Bastık, 33 yaşına girdi.

"GELECEKTEKİ EŞİM"

Şarkıcı, doğum gününü sevgilisi ve yakın arkadaşlarının yer aldığı bir parti ile kutladı. Tütüncü, aşkını bir kez daha ilan etti.

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Bastık’a “Gelecekteki eşim...” diye seslenen oyuncu “Kalbinden geçirdiğin her şeyi hayat ayaklarına sersin. O minik gözlerini kısarak güldüğün yılların olsun. Sen hep mutlu ol; etrafına saçtığın neşen, şefkatin ve sevgin hiç bitmesin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki Margo’muzun ve Boyo’muzun annesisin. Seni çok seviyorum gelecekteki eşim” dedi.