Serviste öğrenci unutulmasına yerli çözüm

Bir girişimci firmanın sahibi Oğuzhan Tekçe, geliştirdiği yazılım ve sensör sistemi ile serviste öğrenci unutmaya karşı yerli çözüm üretti.

OKUL SERVİSLERİNDE GÜVENLİK STANDARLARI

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü Türkiye’yi yasa boğmuştu. Minik Alperen’in ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınlamıştı. Genelgeye göre öğrenci servislerinde koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri ve her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019’a ve ardından 3 Eylül 2020’ye ertelendi.

ÖNCE SERVİS ŞOFÖRÜNE SONRA VELİYE UYARI

Tekçe’nin yaptığı sistemde öğrenci koltuklarının altında sensör, aracın içerisine 3 adet güvenlik kamerası, takip ekranı ve mobil aplikasyon bulunuyor. Öğrenciler serviste unutulursa ilk önce servis şoförünün önünde bulunan ekrana uyarı yazısı çıkıyor. Şoför bunu görmediği takdirde aracın kornası çalarak uyarı veriyor. Ardından velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere uyarı mesajı gönderiliyor.

VELİLER İSTEDİKLERİ ZAMAN ÖĞRENCİYİ İZLEYEBİLECEK

Gönderilen uyarı mesajında servisin konumu, güvenlik kameralarının görüntü bilgileri yer alıyor. Sistem sayesinde ayrıca veliler istedikleri zaman mobil uygulamaya girerek çocuklarının servisteki durumunu güvenlik kameralarından izleyebilecekler. Çocukları servise bindiklerinde ve indikleri zaman velilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilebiliyor. Bu sayede öğrencinin okul servisine binip binmediği anında öğrenilebiliyor.





