taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Serviste öğrenci unutulmasına yerli çözüm

Serviste öğrenci unutulmasına karşı geliştirilen yerli yazılım ve sensör sistemiyle, öğrenciler aileleri tarafından anlık takip edilebilecek.

İHA | 25.08.2019 - 10:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bir girişimci firmanın sahibi Oğuzhan Tekçe, geliştirdiği yazılım ve sensör sistemi ile serviste öğrenci unutmaya karşı yerli çözüm üretti.

OKUL SERVİSLERİNDE GÜVENLİK STANDARLARI

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü Türkiye’yi yasa boğmuştu. Minik Alperen’in ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınlamıştı. Genelgeye göre öğrenci servislerinde koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri ve her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019’a ve ardından 3 Eylül 2020’ye ertelendi.Serviste öğrenci unutulmasına yerli çözüm

ÖNCE SERVİS ŞOFÖRÜNE SONRA VELİYE UYARI

Tekçe’nin yaptığı sistemde öğrenci koltuklarının altında sensör, aracın içerisine 3 adet güvenlik kamerası, takip ekranı ve mobil aplikasyon bulunuyor. Öğrenciler serviste unutulursa ilk önce servis şoförünün önünde bulunan ekrana uyarı yazısı çıkıyor. Şoför bunu görmediği takdirde aracın kornası çalarak uyarı veriyor. Ardından velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere uyarı mesajı gönderiliyor.

VELİLER İSTEDİKLERİ ZAMAN ÖĞRENCİYİ İZLEYEBİLECEK

Gönderilen uyarı mesajında servisin konumu, güvenlik kameralarının görüntü bilgileri yer alıyor. Sistem sayesinde ayrıca veliler istedikleri zaman mobil uygulamaya girerek çocuklarının servisteki durumunu güvenlik kameralarından izleyebilecekler. Çocukları servise bindiklerinde ve indikleri zaman velilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilebiliyor. Bu sayede öğrencinin okul servisine binip binmediği anında öğrenilebiliyor.

Serviste öğrenci unutulmasına yerli çözüm

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

126
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

118
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

46
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

67
Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

19
G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

10
Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir