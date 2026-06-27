Sevda Türküsev: AVM'lerde Mescitler neden ücra köşelerde

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Ensonhaber YouTube kanalı gündeme dair birçok farklı konuyla ilgili yayınları izleyicilere sunuyor.

Yorumcu Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalında dikkat çekici konulara değiniyor.

ŞİRİN PAYZIN'A YANIT VERDİ

Sevda Türküsev, son yayında Şirin Payzın'ın 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek için kandırıldığını söylemesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Türküsev, Antalya'da tesettürlü kadınlara rahatsız edici sözler söyleyen kişi ve Zonguldak'taki hafızlık töreninden rahatsız olanlarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

"AVM'LERDE MESCİTLER ÜCRA KÖŞELERDE"

Programda Türküsev, AVM'lerde, mescitlerin uzak yerlere konmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"AVM'lerde, lokantalarda mescitler ya ücra bir köşede ya ufak bir yerde. Otoparkın bir kenarına koyuyorlar.

Dört koldan dinimizle ilgili bir şeyleri görünmeyecek yerlere koyuyorlar. Ellerinden gelse ezan için de... Sesi çok geliyor falan derler."