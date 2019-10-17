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Sevgilisinin kocasını öldüren katilin ilginç savunması

İzmit'te plan yapıp sevgilisine eşini öldürten kadın, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Sevgilisi ise "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi.

DHA | 17.10.2019 - 17:20..
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İzmit'te, geçen yıl 5 Kasım günü yaşanan olayda Sibel Güntaç (32), plan yapıp sevgilisi Fahrettin Özcan'a (42), eşi Hüsnü Güntaç'ı (32) öldürttü.

Özcan, Güntaç'ı evinde başından tabancayla vurdu.

ORMANLIK ALANA GÖMDÜLER

Çift daha sonra cesedi, ormanlık alanda toprağa gömdü. Kısa sürede yakalanan Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan tutuklandı. Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatları katıldı.

Sevgilisinin kocasını öldüren katilin ilginç savunması

"BAŞKA ERKEKLERE PAZARLAMAK İSTEDİ"

Ölen Hüsnü Güntaç'ın yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada Sibel Güntaç, "Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ölecek miyim diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan'ı eve ben çağırdım. Silahı, Fahrettin Özcan'a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu." dedi.

Sevgilisinin kocasını öldüren katilin ilginç savunması

"RAHMETLİ ADAM GİBİ ADAMDI"

Fahrettin Özcan ise Sibel Güntaç'ın ifadelerini yalanlayarak, "Rahmetli, karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç, kadınlığını kullanarak beni kandırdı." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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