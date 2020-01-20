Sevmiyorum cevabını duyan kadın direksiyonu kırdı

Emniyet'in şehirler arası yollarda 3 gün boyunca yaptığı denetimlerde yurt genelinde, 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı.

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Hollanda'da öğrencilerin borcunu silecek proje

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için bir proje açıkladı.