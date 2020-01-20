Sevmiyorum cevabını duyan kadın direksiyonu kırdı

Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde M.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazaya, G.A.'nın direksiyon başındaki sevgilisi olan M.T'ye "Beni seviyor musun?" sorusuna "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırması neden oldu.
Sevmiyorum cevabı kazaya neden oldu VİDEO
KADIN AĞIR YARALANDI
Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı.
Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.