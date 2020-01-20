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Sevmiyorum cevabını duyan kadın direksiyonu kırdı

Beni seviyor musun? sorusuna olumsuz cevap alan kadın sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kırdı. Yaşanan kazada kadın ağır yaralandı.

İHA | 20.01.2020 - 20:22..
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Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde M.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazaya, G.A.'nın direksiyon başındaki sevgilisi olan M.T'ye "Beni seviyor musun?" sorusuna "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırması neden oldu.

Sevmiyorum cevabı kazaya neden oldu VİDEO

KADIN AĞIR YARALANDI

Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı.

Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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