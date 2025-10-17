2050’ye kadar yok olma tehlikesi taşıyan UNESCO Dünya Mirası yerleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu eşsiz güzellikteki yerler, 2050’ye kadar geri dönülemez hasar alma riski taşıyor...

UNESCO’nun ve çeşitli çevre araştırma kuruluşlarının raporları, iklim krizinin etkilerinin artık geri döndürülemez bir noktaya yaklaştığını ortaya koyuyor.

Özellikle buzullar, mercan resifleri ve kıyı bölgelerinde yer alan tarihi alanlar, hızla zarar görüyor.

2050 yılına kadar bu alanların bir kısmının kalıcı şekilde değişmesi, hatta tamamen yok olması bekleniyor.

Bu durum sadece doğal güzellikleri değil, kültürel mirası, yerel halkın geçimini ve dünya tarihinin canlı tanıklarını da tehlikeye atıyor.

İşte en riskli yerler...

KİLİMANJARO DAĞI - TANZANYA

Zirvedeki buzullar neredeyse tamamen erimiş durumda. Su kaynakları azalıyor ve dağın iklim dengesi değişiyor.

BÜYÜK SET RESİFİ - AVUSTRALYA

Yükselen sıcaklıklar ve okyanus asitleşmesi, mercan yaşamını yok ediyor.

VENEDİK - İTALYA

Artan fırtına sıklığı ve deniz seviyesinin yükselmesi, şehrin mimari dokusuna zarar veriyor.

PASKALYA ADASI - ŞİLİ

Deniz erozyonu, Moai heykellerinin bulunduğu sahil alanlarını yok ediyor.

CHAN CHAN - PERU

Artan sel ve nem, dünyanın en büyük kerpiç şehir kalıntılarını tehdit ediyor.

ORTAK DEĞERLERİ TEMSİL EDİYOR

2050’ye kadar bazı UNESCO alanlarının yok olması, yalnızca fiziksel bir kayıp anlamına gelmiyor.

Bu alanlar, insanlık tarihinin hafızasını, doğanın milyonlarca yıllık izlerini ve kültürlerin ortak değerlerini temsil ediyor.