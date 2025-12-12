Palandöken sezonu açıyor: Biriktirilen karlar ve suni karlama ile pistler hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, güneş görmeyen noktalarda geçen sezondan depolanan karlar ve gelişmiş suni karlama teknolojisiyle bu yıl da sezona erken hazırlanıyor. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte yapılan çalışmalar kapsamında kar birikimleri, pist yüzeylerine yayılmaya başladı.

EJDER3200 EKİBİ GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ejder3200 AŞ ekipleri, bir yıl önceden muhafaza edilen karları temel katman olarak seriyor, hava sıcaklıklarının uygun olduğu dönemlerde ise suni karlama makineleri devreye giriyor. Doğal karın da destek verdiği yığınlar, snowtrack araçlarla pistlere eşit şekilde dağıtılıyor.

"PALANDÖKEN SEZONA TAMAMEN HAZIR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken’in kayak sezonunu karşılayacak seviyeye ulaştığını belirterek çalışmaların tamamlandığını söyledi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAYAK BAŞLAYACAK"

Doğal karın geçen yıla kıyasla daha geç yağdığını ancak suni karlama sistemleriyle bu açığın kapatıldığını ifade eden Aynalı, şunları söyledi:

Yaklaşık 10 kilometrelik pistimizde kar çalışmalarını bitirdik. Depoladığımız karları zemin olarak serdik, üzerine suni karı uyguluyoruz. Kısmen yağan doğal karla birlikte sezonu açmış olacağız. Kayakseverler gönül rahatlığıyla kayak yapabilir. Ayrıca federasyon organizasyonlarında da bir aksaklık bulunmuyor.

SEZON 150 GÜNE KADAR UZUYOR

Palandöken’de kayak sezonunun genellikle 120 günün altına inmediğini belirten Aynalı, uygun koşullarda bu sürenin 150 güne kadar çıktığını, Ejder ve kuzey pistlerinde profesyonellerin mayıs–haziran aylarına kadar kayak yapabildiğini aktardı.

GÜVENLİK VE REZERVASYONLAR KONTROL ALTINDA

Dağda alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Aynalı, çığ riskine karşı her gün kontrollü patlatma yapıldığını vurguladı:

Çığ önleyici sistemlerimiz pistlerimizin tamamında aktif. Pist dışına çıkılmadığı sürece kayakseverler tamamen güvenli alanda. Oteller de hazırlıklarını tamamladı. Tesislerimiz, liftlerimiz, gondolumuz sezona hazır.

Artan ilginin rezervasyonlara da yansıdığını belirten Aynalı, “Bu yıl daha yoğun bir sezon bekliyoruz. Amacımız dolu dolu, kazasız belasız bir dönem geçirmek.” dedi.