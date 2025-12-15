Muş’un keşfedilmemiş yürüyüş rotaları dijital haritaya taşınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş’ta, doğal güzellikleriyle öne çıkan yürüyüş parkurları turizme kazandırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Adımlarla Keşfet Projesi” kapsamında, daha önce keşfedilmemiş ya da yeterince bilinmeyen rotalar, dijital platformlara aktarılmaya başlandı.

Projeyi hayata geçiren Genç Adımlar Derneği, kentin yürüyüş rotalarını belirleyerek hem tanıtımını yapmayı hem de doğa turizmini canlandırmayı amaçlıyor.

GPS İLE KAYIT ALTINA ALINIYOR

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destek verdiği proje kapsamında dernek üyeleri, belirlenen güzergâhlarda doğaseverlerle birlikte yürüyüşler düzenliyor. Yürüyüş sırasında GPS konumlandırma cihazlarıyla kaydedilen parkurlar, dijital ortama yüklenerek erişime açılıyor.

Şu ana kadar 5 farklı rotada çalışmaları tamamlayan ekip, son olarak 2 bin 645 rakımlı karla kaplı Kurtik Dağı’nda yürüyüş gerçekleştirdi.

KURTİK DAĞI'NDA ZORLU PARKUR

Farklı meslek gruplarından oluşan doğaseverler, yoğun karla kaplı 8 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 4 saatte tamamladı. Sert hava koşullarına rağmen yapılan yürüyüşle Kurtik Dağı rotası da dijital haritaya eklendi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, Kurtik Dağı’nın Muş’ta karın en erken düştüğü ve en geç eridiği bölgelerden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

‘Adımlarla Keşfet Projesi’ kapsamında oluşturduğumuz beşinci rotayı tamamladık. Kurtik Dağı, yüksek rakımı, sert iklimi ve Muş Ovası’na hâkim manzarasıyla kentin en güçlü doğal alanlarından biri. Amacımız, Muş’un doğal ve kültürel değerlerini doğa yürüyüşleriyle tanıtmak, gençleri doğayla buluşturmak ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak.

20 ROTA DİJİTAL ERİŞİME AÇILACAK

Proje tamamlandığında toplam 20 yürüyüş rotasının dijital platformlar üzerinden erişilebilir olacağını ifade eden Özcan, bu sayede hem yerel hem de ulusal ölçekte doğaseverlerin Muş’taki parkurlara kolayca ulaşabileceğini söyledi.

Yürüyüşe rehber olarak katılan Fatih Yüce, Kurtik Dağı rotasının zorlu ancak keyifli geçtiğini belirterek, sert rüzgârlara rağmen başarılı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Doğaseverlerden Gökhan Tuzcu ve Emrah Akar da rotanın manzarasının etkileyici olduğunu vurgulayarak, tüm doğa tutkunlarını Muş’taki yürüyüş parkurlarını keşfetmeye davet etti.