Karanlıkdere Kanyonu’nda sonbaharın son renkleri

Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 30 ve Muğla’nın Fethiye ilçesine 60 kilometre mesafedeki Karanlıkdere Kanyonu, Ballık köyü sınırlarında sonbaharın son izlerini sergiliyor. Zengin bitki çeşitliliği, sarp kayalıkları ve akarsuyun oluşturduğu şelalesiyle kanyon, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

SEKİ ÇAYI'NIN ŞELALESİ EŞLİĞİNDE DOĞA İÇİNDE YOLCULUK

Kanyon; karaçam, sedir, kızılçam, ardıç, meşe ve ahlat ağaçlarıyla kaplı geniş bir bitki örtüsüne sahip. Ortasından geçen Seki Çayı’nın oluşturduğu şelale, bölgeyi ziyaret edenlere kartpostallık görüntüler sunuyor.

Ancak engebeli arazi yapısı ve sık bitki örtüsü nedeniyle kanyonun rehbersiz gezilmesi önerilmiyor.

"DOĞAL GÜZELLİĞİ VE PEYZAJ DEĞERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Gölhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Harun Ekinci, Karanlıkdere Kanyonu’nun 4 Mayıs 2018’de tabiat parkı ilan edildiğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

Kanyon toplam 1776 hektarlık bir alana sahip. Bunun 256 hektarı Burdur’da, 1519 hektarı Muğla sınırlarında bulunuyor. Bölgede 376 bitki türü tespit edildi. Burası Burdur’un en bakir alanlarından biri; doğal güzelliği ve peyzaj değeri açısından son derece önemli.

Ekinci, bölgede sultan parmak otu, Fethiye çıngarı, hastesti otu gibi nadir bitkilerin bulunduğunu, hayvan popülasyonunda ise karakulak, vaşak ve kurt gözlemlendiğini aktardı.

SEYİR NOKTALARI VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Kanyon içinde 4 adet manzara seyir noktası bulunduğunu belirten Ekinci, koruma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Seyir noktalarının biri Burdur’da yer alıyor. Burada çevre düzenlemeleri ve tabela çalışmalarımız devam ediyor. Bölgeyi fotokapanlarla takip ediyoruz. 2022’de buraya yaban keçisi yerleştirmesi gerçekleştirdik; bu Türkiye’de bir ilkti. Kanyon çok sarp bir yapıya sahip, rakım 440 ile 1610 metre arasında değişiyor. Bu nedenle bölgeyi profesyonel ekiplerin ziyaret etmesini öneriyoruz. Ziyaretçilerden ise manzaranın keyfini çıkarırken çevreyi temiz bırakmalarını rica ediyoruz.

"BURASI BURDUR'UN TURİZME AÇILAN KAPISI OLMALI"

Kanyonu ziyaret edenlere rehberlik yapan emekli öğretmen Yunus Demiröz, bölgeyi defalarca baştan sona yürüdüğünü belirterek şöyle konuştu: