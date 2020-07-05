Alman basını Türkiye'ye seyahat uyarısını sorguluyor

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmaya yanaşmaması ülke medyası tarafından da eleştirilmeye başlandı.

Almanya, koronavirüs salgınına karşı büyük bir başarı gösteren ve tüm önlemlerini üst düzeyde alan Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını kaldırmadı.

Türkiye'ye Alman turistlerin tatile gelmesinin önünü tıkayan Alman hükümeti, ülke medyasının hedefi olmaya başladı.

Ülkede yayın yapan Die Welt gazetesindeki bir yazıda Almanya’nın Türkiye’ye karşı koronavirüs kisvesi altında bir çıkar oyunu oynamaya çalıştığı ifade edildi.

KORONANIN MERKEZİ İNGİLTERE'YE İZİN VAR TÜRKİYE'YE YOK

Türkiye’nin sağlık açısından bakıldığında seyahat uyarısının mantıklı bir yanı olmadığı eleştirilerine yer verilen yazıda, Türkiye’deki vaka sayılarının diğer birçok ülkeden daha kötü olmadığına dikkat çekildi.

Yazıda, ayrıca Alman TÜV ve Türk sertifikasyon programlarının otel tesislerinin güvenli olmasını sağladığı belirtilerek, Almanya'nın daha kötü durumdaki diğer ülkelerde, örneğin “Avrupa’daki koronavirüs merkezi” olan İngiltere’de tatil yapılmasına bile izin verdiğine işaret edildi.

İNGİLTERE-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Bilindiği üzere İngiltere'de 285 bin koronavirüs vakası var. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 44 bin 198.

Türkiye'de ise bu rakamlar daha düşük.

204 bin koronavirüs vakasının olduğu Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 206.

"SİYASİ SORUNLAR TATİLCİLERİN SIRTINDAN ÇÖZÜLEMEZ"

Bir diğer Alman medya kurumu RND ise seyahat uyarısı konusunda Türkiye’nin Berlin ve Brüksel’in çifte standart uyguladığı eleştirisinde haklı olduğunu belirtti.

İyi gerekçelendirilmediği takdirde seyahat uyarısının Ankara'yı rehin almak için kullanıldığı suçlamasıyla karşı karşıya gelinebileceği ifade edilen yazıda, “Bu şekilde hareket etmek hem dürüstçe olmaz hem de siyaseten akılsızca olur. Türkiye ile olan siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez.” yorumu yapıldı.