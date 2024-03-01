Antalya'da kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra ilk! Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen ve bu yıl 2 milyon turist hedefinin aşılması beklenen Türkiye'ye, ocak ayında 18 gemiyle 19 bin 986 yolcu geldi.

DHA

Türkiye'ye ocak ayında 7 limana 18 kruvaziyer yanaşırken, İstanbul ile Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 2, İzmir ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer geldi.

Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 19 bin 986 yolcu yer alırken, Türkiye'ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayısında geçen senenin ocak ayına göre artış yaşandı.

Geçen yıl ocak ayında 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu geldi. 2024 Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre gemi sayısı yüzde 50, yolcu sayısı yüzde 128,67 arttı.

18 gemi sayısıyla da ocak ayında en fazla yolcunun geldiği 2011 yılını geride bıraktı

Kruvaziyer turizminde Türkiye, 13 yıl sonra ocak ayında 20 bin yolcu sayısına yaklaşarak ilki yaşadı. 2011 Ocak ayında Türkiye'ye 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu geldi. 2024 Ocak ayı 19 bin 986 yolcu sayısıyla, 2011'den sonra en fazla yolcunun geldiği ocak ayı olarak kayıtlara geçti. 2024 Ocak ayı, 18 gemi sayısıyla da ocak ayında en fazla yolcunun geldiği 2011 yılını geride bıraktı.

2016, 2017, 2018, 2019, 2021'in ocak aylarında kruvaziyer gelmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak ayında gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

"2011'de 8 gemi 20 bin 712 yolcu, 2012'de 1 gemi 3 bin 159 yolcu, 2013'te 7 gemi 18 bin 221 yolcu, 2014'te 5 gemi 10 bin 876 yolcu, 2015'te 11 gemi 13 bin 243 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'te 4 gemi 1433 yolcu, 2023'te 12 gemi 8 bin 740 yolcu, 2024'te 18 gemi 19 bin 986 yolcu."

2016, 2017, 2018, 2019, 2021'in ocak aylarında ise kruvaziyer gelmedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)