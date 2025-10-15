Bir yudumu mest eder: Türkiye'de en çok sevilen kahve çeşitleri

Türkiye’de kahve çeşitleri, sadece bir içecek olarak değil; bölgesel kültürün, tarih ve sosyal yaşamın birer temsilcisi olarak da değerlendiriliyor...

Kahve, Türkiye’de günlük yaşamın ve misafirperverliğin ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor.

Bazı bölgeler, kendine özgü pişirme teknikleri ve sunum şekilleriyle kahveye farklı bir tat katıyor. Bu çeşitlilik, hem Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü hem de kahvenin sosyal hayat içindeki rolünü gözler önüne seriyor.

Geleneksel kahveler, yalnızca içim keyfi değil; sohbetlerin ve kültürel mirasın da taşıyıcısı oluyor.

İşte o kahve çeşitleri...

1. TÜRK KAHVESİ

İnce öğütülmüş kahve çekirdekleri, su ve isteğe göre şekerle cezvede pişirilerek hazırlanır.

Yoğun kıvamı, köpüğü ve telvesiyle öne çıkar. Genellikle yanında su ve lokumla servis edilmesi, kahvenin sunumunu tamamlar.

2. MENENGİÇ KAHVESİ

Menengiç ağacının meyvesinden elde edilen kahve, kavrulup öğütülerek hazırlanır.

Kafeinsiz olması ve fıstıksı aromasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu’da tercih edilir.

3. DİBEK KAHVESİ

Adını taş havan olan “dibek”ten alan bu kahve, çekirdeklerin elle dövülerek öğütülmesiyle hazırlanır.

Bu yöntem, kahveye yoğun ve pürüzsüz bir lezzet kazandırır.

4. MIRRA

Güneydoğu Anadolu’nun geleneksel kahvesi olan mırra, birkaç kez kaynatılarak hazırlanır ve şeker eklenmez.

Genelde küçük, kulpsuz fincanlarda sunulur.

5. DAMLA SAKIZLI TÜRK KAHVESİ

Klasik Türk kahvesine damla sakızı aroması eklenerek yapılan bu kahve, kendine özgü bir koku ve tada sahiptir.