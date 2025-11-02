Abone ol: Google News

Bodrum'a kruvaziyer turizmi doludizgin devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ve "Emerald Azzurra" isimli kruvaziyerler, aynı anda toplam 1.853 yolcu getirdi. Gemilerin Bodrum'dan sonra Yunanistan adalarına dümen kıracağı öğrenildi.

Türkiye'de 2025 yılı, kruvaziyer turizmi açısından doludizgin devam ediyor.

İlçeye bu sezon planlanmış son seferlerini gerçekleştiren Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

İLK GEMİNİN YOLCULARI İNGİLİZ

Santorini Limanı'ndan gelen 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2"de, çoğu İngiliz 1.798 yolcu ile 723 personel bulunduğu bildirildi.

Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

İKİNCİ GEMİDE ABD'Lİ MİSAFİRLER VAR

Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 110 metre uzunluğundaki diğer gemide ise çoğu ABD'li 55 yolcu ile 76 personel bulunuyor.

"Emerald Azzurra"nın Bodrum'dan ayrıldıktan sonra rotası İstanköy (Kos) Limanı olacak.

TURİSTLER İLÇEYİ GEZDİ

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

