Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 459 yolcu daha geldi Kruvaziyer gemileri Türkiye'nin limanlarında konaklamaya devam ediyor. Bodrum da turist taşıyan gemilerin en çok uğradıkları merkezlerin içinde yer alıyor.

AA Kruvaziyer gemilerinden inen turistler o bölgenin ekonomisini canlandırıyor. Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade", Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Kruvaziyerle birlikte 2 bin 459 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı. Yolcuların çoğu ABD'li ve Kanadalı Gemide, çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 459 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin ardında gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı. "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek. Emerald Sakara'dan da 92 yolcu limanda Öte yandan Bahamalar bayraklı "Emerald Sakara" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi. Bodrum'un ardından Rodos Adası'na gidecek yatta, 92 yolcu ve 76 personel bulunuyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)