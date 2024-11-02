Bursa’da gezilecek yerler

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Bursa'nın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek için gidilecek yerler saymakla bitmez.

Kozahan, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbesi, Muradiye Külliyesi, Osman Gazi Orhan Gazi Türbesi, Muradiye Külliyesi, İnkaya Tarihi Çınar, Fidan Han, Hamza Bey Cami, Cumalıkızık Köyü, Ulu Cami, Yeşil Türbe, Balibey Han ve Gölyazı bunlardan bazıları.

Bursa, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ilgi çekici bir şehir olmasının yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olmasıyla da önemli bir yere sahip.

ULUDAĞ

Kış sporları için popüler bir destinasyon olan Uludağ, yaz aylarında da doğa yürüyüşleri ve piknik için harika bir yer. Teleferikle zirveye çıkarak muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirsiniz.

BURSA ULU CAMİİ

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Ulu Camii, ihtişamlı yapısıyla dikkat çeker. İçerideki havuzlu çeşme ve 20 adet sütun, caminin ferah bir atmosfere sahip olmasını sağlar.

YEŞİL TÜRBE

Bursa'nın en önemli sembollerinden biri olan Yeşil Türbe, Celebi Sultan Mehmet'in türbesi. Çini süslemeleriyle ünlüdür ve mimarisi oldukça etkileyici.

CUMALIKIZIK

Osmanlı döneminden kalma geleneksel bir köy olan Cumalıkızık, taş yapıları ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürür.

KOZA HAN

Osmanlı döneminin ipek ticaretinin merkezlerinden biri olan Koza Han, günümüzde de hediyelik eşya ve tekstil ürünleri satan dükkanlarla dolu.

MUDANYA VE TRİLYE

Bursa’nın sahil beldeleri olan Mudanya ve Trilye, deniz kenarında dinlenmek için harika seçenekler. Trilye’nin tarihi evleri ve Mudanya’nın sahil yürüyüş yolları keyifli bir gün geçirme fırsatı sunar.

BURSA BOTANİK PARKI

Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir yer. Parkta yürüyüş yapabilir, gölet kenarında dinlenebilir veya çocuklar için oyun alanlarından yararlanabilirsiniz.

BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bursa’nın tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği bu müze, hem tarih severler hem de sanat meraklıları için ilgi çekici bir durak.

Ubeyd Köprübaşı / Muhabir