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    Çamlıca Kulesi'ni Haziran ayında 39 bin 174 kişi ziyaret etti

    Bakan Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni Haziran ayında 39 bin 174 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 11:54
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    Çamlıca Kulesi'ni Haziran ayında 39 bin 174 kişi ziyaret etti

    Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'ne ilgi giderek artıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin Haziran ayında 39 bin 174 kişiyi misafir ettiğini açıkladı.

    "GÖKYÜZÜNE ERİŞEN GURURUMUZ"

    Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadeleri yer aldı.

    Çamlıca Kulesi'ni Haziran ayında 39 bin 174 kişi ziyaret etti VİDEO

    Çamlıca Kulesi ni Haziran ayında 39 bin 174 kişi ziyaret etti #1

    Çamlıca Kulesi ni Haziran ayında 39 bin 174 kişi ziyaret etti #2

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