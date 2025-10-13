Dikkat iştahınız açılabilir: Kebabıyla meşhur şehirler

Türkiye’nin birçok şehri kendine özgü kebaplarıyla tanınıyor.

Bu kebaplar, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda ait oldukları bölgenin kültürel mirasıyla da güçlü bağlar kuruyor.

İşte Türkiye’nin farklı illerinde öne çıkan kebap çeşitleri...

ADANA - ADANA KEBABI

Adana’nın en bilinen lezzeti, ince çekilmiş kuzu eti ve kuyruk yağının karışımıyla hazırlanır.

Baharatlarla yoğrulup şişe diziliyor ve közde pişer. Yanında sumaklı soğan, közlenmiş biber ve lavaşla servis edilir.

ERZURUM - CAĞ KEBABI

Erzurum’un simgesi haline gelen cağ kebabı, marine edilmiş kuzu etinin yatay şişlerde odun ateşinde çevrilerek pişirilmesiyle hazırlanır.

İnce dilimlenip lavaşla servis edilir.

BURSA - İSKENDER KEBABI

Bursa’nın sembol yemeği olan İskender, döner etinin pide üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanır.

Üzerine tereyağı ve salçalı sos gezdirilir, yanına yoğurt eklenir.

SİİRT - BÜRYAN KEBABI

Siirt’in en bilinen yemeği büryan, tandır kuyusunda ağır ateşte pişirilen kuzu etinden yapılır.

Etin dışı gevrekleşir, içi yumuşak kalır. Genelde kendi suyunun gezdirildiği pide ile servis edilir.

DİYARBAKIR - CİĞER KEBABI

Diyarbakır’da ciğer kebabı, sabah kahvaltılarında bile tüketilir.

Kuzu ciğeri şişe dizilip, közde kısa sürede pişirilir. Yanında sumaklı soğan ve lavaşla servis edilir.

HATAY - TEPSİ KEBABI

Hatay’ın tepsi kebabı, zırhla çekilen kıymanın baharatlarla yoğrulup, tepsiye yayılmasıyla hazırlanır.

Taş fırında pişirilen bu kebap, domates ve biberle zenginleştirilir.

TOKAT - TOKAT KEBABI

Tokat kebabı, sebze ve etin birlikte pişirildiği bir tepsi kebabı çeşidi olarak bilinir.

Patlıcan, domates, biber ve kuzu eti sıralı şekilde dizilip taş fırında pişirilir.

Genelde yanında yoğurt ve pideyle sunulur.

KONYA - FIRIN KEBABI

Konya’nın en bilinen kebabı olan fırın kebabı, kuzu etinin taş fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanır.

Et, kendi yağıyla pişerek yumuşak bir doku kazanır. Genellikle tandır ekmeğiyle birlikte servis edilir.

Sade ama lezzet açısından derin bir kebap türü olarak öne çıkar.

ŞANLIURFA - SOĞAN KEBABI

Şanlıurfa kebap kültürünün en zengin şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Soğan kebabı, kuzu etiyle soğanın aynı şişte pişirilmesiyle hazırlanır.

Şehirde ayrıca patlıcan kebabı, tepsi kebabı ve haşhaş kebabı da büyük ilgi görüyor.