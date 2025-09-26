Dinlenmek isteyenlere: İstanbul'da vakit geçirebileceğiniz 3 sahil

İstanbul’da hafta sonu deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için birçok sahil rotası bulunuyor…

İstanbul, keyifli ve doğayla iç içe geçirmek isteyenlere eşsiz sahil rotaları sunuyor.

Kentin yoğun temposundan uzaklaşıp deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak, hem zihinsel hem fiziksel rahatlama sağlıyor.

Sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına ve farklı aktivite tercihlerine hitap ediyor.

İşte İstanbul’da hafta sonu yürüyüşü için ideal üç sahil...

1. CADDEBOSTAN SAHİLİ

Anadolu Yakası'nın en popüler yürüyüş parkurlarından biri olan Caddebostan Sahili, Fenerbahçe Ordu Evi’nden başlayarak Bostancı İskelesi’ne kadar uzanıyor.

Sahil boyunca yürüyüş yolları, geniş yeşil alanlar, bisiklet parkurları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Ziyaretçiler, kısa veya uzun yürüyüş rotalarını tercih edebiliyor ve deniz manzarası eşliğinde günün stresinden uzaklaşabiliyor.

Ayrıca sahil boyunca kafeler ve sosyal alanlar, yürüyüş molalarını keyifli hale getiriyor.

2. BEBEK SAHİLİ

Boğaz’ın en etkileyici manzaralarından birine sahip Bebek Sahili, sakin bir yürüyüş için ideal bir konum.

Sahil boyunca uzanan patikalar, yürüyüşü keyifli hale getiriyor; çevredeki kafelerde kısa molalar verilebiliyor.

Sabah saatleri veya gün batımı, yürüyüş ve fotoğraf çekimi için en uygun zaman dilimi oluyor. Bebek Sahili aynı zamanda koşu ve bisiklet aktiviteleri için de tercih ediliyor.

3. MALTEPE SAHİL PARKI

Anadolu Yakası’nda daha sakin ve geniş bir alan arayanlar için Maltepe Sahil Parkı ideal bir seçenek oluyor.

Uzun yürüyüş yolları, deniz kenarında manzara izleme alanları ve sosyal aktivite alanları bulunuyor.

Parkın geniş alanı, aileler için güvenli ve rahat bir yürüyüş ortamı sağlıyor.