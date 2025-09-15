Doğanın içinde gizli yol: Safranbolu'nun ağaç tüneli

Bu yol huzur veriyor...

Tarihi Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, yalnızca kültürel mirasıyla değil, doğa içinde sakladığı güzellikleriyle de öne çıkıyor.

İlçeyi Bartın’a bağlayan yolun belirli bir kesiminde ağaçların gökyüzünde buluşarak oluşturduğu “ağaç tüneli”, bölgeye gelen ziyaretçiler için görsel bir şölen yaşatıyor.

Zamanla doğal bir koridor haline gelen bu bölüm, özellikle ilk kez karşılaşanlarda masalsı bir etki bırakıyor.

TÜNELİN ÖZELLİĞİ

Yolun yaklaşık 5 kilometrelik kısmı, ağaçların gövdeleri ve dallarıyla tamamen gölgeleniyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun güneşin etkisi azalırken, serin ve huzurlu bir ortam oluşuyor.

Mevsimlere göre farklı görünümler sergiliyor: İlkbaharda canlı yeşillerle ferah bir manzara, sonbaharda sararan yapraklarla nostaljik bir tablo ortaya çıkıyor.

Yağışlı günlerde ise sisin eklenmesiyle yol, adeta kartpostallık bir güzelliğe bürünüyor.

MANZARA, HUZURLU SÜRÜŞ DENEYİMİ SAĞLIYOR

Fotoğraf meraklıları için ışık oyunları ve doğal gölgelikler eşsiz kareler oluşturuyor.

Sürücüler ve yolcular için sakin ve huzurlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

YOLCULUKLAR DAHA KEYİFLİ

Ziyaret için en ideal dönem, ilkbahar sonu ve yaz sonu ile eylül ayı oluyor.

Bu dönemde hem doğanın renkleri en canlı haliyle görülüyor hem de hava yolculuk için daha keyifli hale geliyor.

DOĞALLIĞI KÜLTÜREL DOKUYU TAMAMLIYOR

Safranbolu, mimarisiyle geçmişin izlerini taşırken, ağaç tüneli doğal güzellikleriyle bu kültürel dokuyu tamamlıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem tarihi sokaklarda gezme hem de doğayla iç içe kısa bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.