Erzurum'da renk cümbüşü: Gökkuşağı Tepeleri Erzurum'da yer alan "Gökkuşağı Tepeleri" rengarenk görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan "Gökkuşağı Tepeleri", Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum’da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı Tepeleri, ziyaretçilerini bekliyor.

Peru'nun Gökkuşağı Dağları'na benzetiliyor

Peru, doğal güzellikleriyle Güney Amerika'nın en çok turist çeken ülkelerinden bir tanesi. Peru denilince akla gelen ilk turistik noktalarından olan Gökkuşağı Dağları da ülkenin sembolleri arasında yer alıyor.

Erzurum'daki "Gökkuşağı Tepeleri" de rengarenk görüntüsüyle Peru'daki Gökkuşağı Dağları'nı andırıyor.

Peru'daki Gökkuşağı Dağı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)