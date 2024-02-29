Erzurum'da renk cümbüşü: Gökkuşağı Tepeleri

AA
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan "Gökkuşağı Tepeleri", Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum’da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı Tepeleri, ziyaretçilerini bekliyor.
Peru'nun Gökkuşağı Dağları'na benzetiliyor
Peru, doğal güzellikleriyle Güney Amerika'nın en çok turist çeken ülkelerinden bir tanesi. Peru denilince akla gelen ilk turistik noktalarından olan Gökkuşağı Dağları da ülkenin sembolleri arasında yer alıyor.
Erzurum'daki "Gökkuşağı Tepeleri" de rengarenk görüntüsüyle Peru'daki Gökkuşağı Dağları'nı andırıyor.
Peru'daki Gökkuşağı DağıHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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