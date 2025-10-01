'Explora I' kruvaziyeri Marmaris limanına demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyeri yanaştı.
Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
ABD'Lİ TURİSTLERİ TAŞIYOR
Gemide, çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
DALYAN TURU
Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.
BİR SONRAKİ DURAK: BODRUM LİMANI
Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.