'Explora I' kruvaziyeri Marmaris limanına demirledi

Koronavirüs salgınının ardından ivme kazanan kruvaziyer turizmi, sonbahar aylarında da canlılığını koruyor. Kruvaziyerlerin en yoğun uğrak noktalarından Marmaris’e bu kez “Explora I” demir attı ve 695 yolcu getirdi.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 16:30

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyeri yanaştı.

Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

ABD'Lİ TURİSTLERİ TAŞIYOR

Gemide, çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

DALYAN TURU

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

BİR SONRAKİ DURAK: BODRUM LİMANI

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

