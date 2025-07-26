Feribota atla, komşuya geç: 12 adaya kolay vize dönemi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik temaslar, seyahate de yansımış durumda.

Nisan 2026 tarihine kadar, Türk vatandaşları 12 Yunan adasına kapıda vizeyle giriş yapabiliyor.

Uygulama, yalnızca tek girişli ve 7 güne kadar kalış hakkı tanıyor.

Başvuru süreci basit, birkaç evrakla feribot iskelesinde tamamlanabiliyor.

Eğer kısa süreli bir yurt dışı planı yapıyorsan ya da rotana yeni bir durak eklemek istiyorsan, bu uygulamayı değerlendirmek isteyebilirsin.

İşte adım adım bilmen gerekenler.

KAPIDA VİZE NEDİR?

Girişte verilen, tek girişlik ve 7 güne kadar kalış izni sunan, Schengen olmayan bir özel vize türü.

1 Nisan 2025 – Nisan 2026 arasında geçerli.

Toplamda iki sezon boyunca kullanılabilir hale geldi.

Süre dolduktan sonra Schengen vizesi alınarak adalar veya Anakaraya geçiş mümkün değil.

HANGİ ADALARA KAPI VİZESİ İLE GİDİLEBİLİR?

Program 12 adayı kapsıyor:

Rhodes, Kos, Lesbos (Midilli), Chios (Sakız), Samos (Sisam), Limnos, Leros, Kalymnos, Symi, Kastellorizo (Meis) yanı sıra ilk fazda eklenmeyen Patmos ve Samothrace bu kapsama dahil edildi.

VİZE SÜRECİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Ücret: 60 € (bazı kaynaklarda 85 € olarak da geçiyor; en yaygın kabul edilen ise 60 €)

Belgeler: Pasaport (en az 6 ay geçerli), biyometrik fotoğraf, gidiş-dönüş feribot bileti, otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, banka hesabı dökümü (son 3 aylık), başvuru formu gerekli.

Pasaportta KKTC damgası varsa başvuru reddedilebilir.

Schengen Red kaydı olanlara da kapıda vize çıkmayabilir.

Limanda parmak izi ve belge kontrolü sonrası hızlı bir işlem ile vize veriliyor.

ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

Yunan adalarına Türkiye’den ulaşım genellikle feribotla sağlanıyor.

Her adaya göre kalkış noktası, yolculuk süresi ve ücret farklılık gösterebiliyor.

Kos Adası’na Bodrum’dan doğrudan feribotla yaklaşık 1 saatte ulaşmak mümkün.

Ücretler ortalama 60 Euro civarında.

Leros Adası’na gitmek isteyenlerin önce Bodrum’dan Kos’a geçip oradan aktarma yapması gerekiyor.

Kos–Leros arası feribot yolculuğu yaklaşık 50 dakika sürüyor ve bilet fiyatı ortalama 45 Euro.

Samos Adası için iki seçenek var, Seferihisar veya Kuşadası limanları.

Feribotla yolculuk, kalkış noktasına bağlı olarak 1 ila 1.5 saat sürüyor.

Ücret ise yaklaşık 30 Euro.

Kastellorizo Adası’na ulaşım, Antalya’nın Kaş ilçesinden feribotla sağlanıyor.

Yolculuk oldukça kısa, yaklaşık 7 ila 20 dakika sürüyor ve bilet fiyatı genellikle 20 Euro’nun üzerinde.

Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyenler için İzmir, Ayvalık veya Dikili limanları tercih edilebilir.

Yolculuk süresi 30 dakika ile 3 saat arasında değişiyor.

Ücretler ise 35 Euro’dan başlıyor.

Diğer adalara ulaşım için ise genellikle Kos veya Rodos üzerinden aktarma yapmak gerekiyor.

Bu adalara olan feribot seferlerinin süresi ve ücreti ise gidilecek yere göre değişiklik gösteriyor.

ADALARA ÖZEL ÖNERİLEN ROTALAR

Rhodes

UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan eski şehir, gotik şövalyeler sokağı, kale bölgesi ve taş sokaklı Avrupa ortasında adeta zaman yolculuğu.

Temmuz - Ağustos dışında Mayıs - Haziran sonu ya da Eylül başı en keyifli dönemi.

Kos

Hipokrat’ın evi Asklepion Antik Kenti’nden Akdeniz esintisine.

Dingin liman, bisikletle sahil turu ve uygun fiyatlı Ege mutfağı ile ideal bir üç gün rotası.

Lesbos (Midilli)

Zeytinyağı, graviera peynir ve Petra ve Molivos sahilleri eşliğinde kültür ve doğa dengesi.

Sigri Fosil Ormanı ya da Agiasos'un tarihi dokusu dikkat çekiyor.

Chios (Sakız)

Sakız reçeli, Pyrgi’nin siyah-beyaz motifli evleri, Anavatos hayalet köyü ve Mavra Volia siyah çakıl plajı ile farklı bir ada deneyimi.

Samos (Sisam)

Pisagoras’ın adası: Pythagorion, Pisagor Mağarası, Potami Şelalesi yürüyüş rotaları mevcut.

Symi

Renkli denizci evleri, Yialos limanı, deniz ürünleri ve sakin atmosfer.

Rodos’tan günübirlik de imkan dahilinde.

Leros, Kalymnos, Lemnos, Patmos, Samothrace, Kastellorizo

Her biri kendi özgün ruhu olan bu adalar dalış rotaları, dağ yürüyüşü, İtalyan dönem mimarileri, sünger ticareti mirası, spiritüel hac noktası ya da mavi mağara gibi farklı tatil biçimleri sunuyor.

KAPIDA VİZEDE BUNLARA DİKKAT

Vize yalnızca başvurulan adada geçerli, başka bir adaya geçiş (örneğin Kos’tan Samos’a) için yeni başvuru gerekir.

7 günden fazla kalış uzatılmaz.

Süreyi aşan konaklama planları geçersiz sayılabilir.

Yüksek sezonlarda başvuru yoğunluğu yaşanabilir, limanda kuyruk riski olur.

Erken varmak ya da erken feribotla giriş yapmak avantaj sağlar.

Çocuklu aileler için ayrı prosedür gerektirebilir.

Sınırlı kontenjan uygulaması olabilir, aşırı yoğun dönemlerde kısa sürede kota dolabiliyor.

Sonuç olarak Ege’nin iki yakası arasında kısa ama keyifli bir geçiş yapmak isteyenlere, kolay erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.