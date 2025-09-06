Gören hayran oluyor: Karadeniz yaylalarında sis manzarası izlenebilecek en güzel 8 yer

Karadeniz, gezmeyi sevenlere eşsiz bir deneyim sunuyor...

Karadeniz coğrafyasında Eylül ayı, sis denizi manzaralarının en sık görüldüğü dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gece hızla soğuyan hava, vadilerde biriken nemle birleşerek sabah erken saatlerde yoğun sis oluşmasına yol açıyor.

SİS TABAKALARI DENİZ GİBİ YAYILIYOR

Dağların kısa mesafede deniz seviyesinden yükselmesiyle bu sis tabakaları adeta deniz gibi yayılıyor.

Yaylalardan bakıldığında ufka kadar uzanan beyaz örtü, hem manzara seyretmek isteyenlere hem de fotoğraf peşinde koşanlara benzersiz bir atmosfer sunuyor.

Yaz kalabalığının azalması, Eylül’ü huzurlu bir yolculuk yapmak için de ideal bir zaman haline getiriyor.

İşte sis manzaralarının izlenebileceği benzersiz konumlar...

1. AYDER

Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Ayder, Karadeniz’in en bilinen yaylalarından biri.

Çevresindeki yüksek noktalardan bakıldığında sabah saatlerinde sisin vadileri kapladığı manzaralar izlenebiliyor.

Konaklama imkanları ve kolay ulaşımıyla bu deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

2. HANDÜZÜ

Handüzü, sisin yayla çayırlarını ve vadileri kapladığı sabahlarıyla ünlü.

Kartpostallık görüntüler sunan yayla, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

3. HIDIRNEBİ

Trabzon şehir merkezine yakın konumuyla öne çıkan Hıdırnebi, sis manzaraları izlemek için elverişli bir nokta.

Sabah sislerinin vadileri örtmesi, ziyaretçilere bulutların üzerinde yürüyormuş hissi yaşatıyor.

4. HUSER YAYLASI

Huser, sis denizi manzaralarının en etkileyici şekilde izlendiği yerlerden biri.

Özellikle gün batımı ve sabah saatlerinde sisin zirve etrafını sarmasıyla ortaya çıkan görüntüler eşsiz bir görsel şölen yaratıyor.

5. KÜMBET YAYLASI

Geniş çayırları ve yüksekliğiyle Kümbet Yaylası, sık görülen sis manzaralarıyla öne çıkıyor.

Yaylanın farklı noktalarından bakıldığında ufka kadar uzanan sis denizi izlenebiliyor.

6. POKUT YAYLASI

Ahşap yayla evleri ve manzarasıyla meşhur Pokut, sis denizi için en çok tercih edilen rotalardan biri.

Eylül sabahlarında sisin evlerin arasını sarması, adeta masalsı bir atmosfer yaratıyor.

7. SİS DAĞI

Adını sık sık görülen yoğun sis tabakalarından alan Sis Dağı, panoramik görüntüler için en etkileyici yerlerden biri.

Buradan bakıldığında uçsuz bucaksız beyaz bir deniz izlenebiliyor.

8. UZUNGÖL

Uzungöl çevresindeki yüksek noktalardan bakıldığında gölün üzerinde yayılan sis, göl manzarasına farklı bir boyut katıyor.

Sabah saatlerinde gölün yüzeyini kaplayan sis, manzarayı izleyenlere unutulmaz kareler sunuyor.