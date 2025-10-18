Gümüşhane'de Alpleri aratmayan renk cümbüşü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturduğu Gümüşhane’de, 3 bin 300 metreyi aşan zirveler karla kaplanırken, vadiler ve yamaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin en canlı tonlarıyla bezeniyor.

Bu görsel şölen, hem yerli hem de yabancı doğa tutkunlarını kente çekiyor.

EN GÜZEL SEYİR NOKTASI: GÖZELER-YAYDEMİR YOLU

Şehir merkezine yakınlığıyla öne çıkan 1850 metre rakımlı Gözeler ve Yaydemir Köyü grup yolu, doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Ziyaretçiler, burada aynı anda karla kaplı zirveleri ve sonbaharın sıcak renklerini bir arada izleme fırsatı buluyor.

Yol boyunca uzanan titrek kavakların altın sarısı yaprakları, sarı çam ormanlarının canlı yeşili ve meşe ağaçlarının kahverengi tonları, doğanın zengin renk paletini gözler önüne seriyor.

"BURASI ADETA İSVİÇRE ALPLERİ GİBİ"

Bölgeyi fotoğraflamak için gelen doğa tutkunu Burak Soydaş, gördüğü manzarayı şu sözlerle anlattı:

Burası enteresan bir yer. 3.333 metre rakımlı Artabel ve Abdalmusa Dağları beyaza bürünmüş. Adeta İsviçre Alplerini andırıyor. Sarı çam, titrek kavak ve meşeler bir arada. Doğa fotoğrafçıları ve doğa severler gün batımını izlemek için sık sık buraya geliyor. Biz de bugün fotoğraflarımızı çektik, çayımızı içtik. Herkesi doğaya davet ediyoruz çünkü doğada huzur var.

FOTOĞRAFÇILAR İÇİN DOĞAL BİR STÜDYO

Gözeler bölgesi, ışığın kırıldığı anlarda oluşan dramatik kontrastlarıyla fotoğraf sanatçıları için doğal bir açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

Güneşin karla kaplı dağlar üzerinden batışı, özellikle akşamüstü saatlerinde benzersiz kadrajlar oluşturuyor.

"HER SONBAHARDA MUTLAKA GELİYORUZ"

Yıllardır bu manzarayı fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, bölgenin mevsimsel zenginliğini şu sözlerle anlattı:

Her yıl bu zamanlarda buraya mutlaka geliyoruz. Çünkü sarının her tonunu görmek mümkün. Akşamüstü geldiğinizde gün batımıyla birlikte olağanüstü kareler yakalanıyor. Bugün güneş, karla kaplı Abdalmusa Dağı’nın üzerinden battı. Sonbaharın tam ortasındayız, ama Gümüşhane’de bu güzellik Kasım sonuna kadar devam ediyor. Bunun nedeni, rakım farkının çok fazla olması.

RAKIM FARKI, UZUN SONBAHARIN SIRRI

Gümüşhane’de sonbahar renklerinin Ekim başından Kasım sonuna kadar sürmesinin ardında, kentin 600 metrelik vadilerden 3 bin 300 metrelik zirvelere uzanan geniş rakım aralığı yatıyor.

Bu durum, sonbaharın farklı bölgelerde farklı zamanlarda yaşanmasına neden oluyor.

Kentte bir yamaçta yapraklar dökülürken, diğerinde hâlâ en parlak renkler izlenebiliyor.

Bu doğal çeşitlilik, Gümüşhane’yi sonbahar turizmi ve doğa fotoğrafçılığı açısından Türkiye’nin en özel destinasyonlarından biri haline getiriyor.