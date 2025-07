Hafta sonu ne yapsak diyenlere: İstanbul’un en keyifli at çiftlikleri Şehir hayatından kaçıp doğanın ve atların huzuruyla buluşmak isteyenler için İstanbul’un en seçkin at çiftliklerini detaylarıyla inceledik. Binicilik derslerinden doğa yürüyüşlerine, kahvaltıdan özel etkinliklere kadar her anı dolu dolu yaşayacağınız adresler bu rehberde.

İstanbul’un karmaşasından uzaklaşıp, doğayla ve atların sakinliğiyle buluşmak isteyenlere özel rehber! Her bir adres sadece binicilik değil, kahvaltı, doğa yürüyüşü, çocuk aktiviteleri ve hatta özel etkinliklere uzanan dolu dolu deneyimlerle dolu. Nerede, ne var, nasıl gidilir, hangi aktiviteler var? İşte her biri farklı konseptte ve imkanlarda İstanbul’un en iyi at çiftlikleri... İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ (MASLAK) Şehrin tam kalbinde, Maslak gibi merkezi bir noktada yer alması burayı özellikle hafta içi kaçamakları için çok cazip kılıyor. Tesiste 200'den fazla at var ve bu sayı İstanbul standartlarının epey üstünde. 5 ayrı manej, hem kapalı hem açık alan seçenekleriyle her seviyedeki biniciye uygun. Başlangıç seviyesinde olanlar için bile profesyonel bir ortam sunuluyor. Lokasyon müthiş kolay, metrodan yürüyerek bile ulaşılabiliyor. Tesiste profesyonel bir yapı hakim, özellikle ciddi anlamda binicilik eğitimi almak isteyenler için ideal. Personel genelde güler yüzlü ve ortam huzurlu. Fiyatlar ise biraz yüksek. İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ (ÇEKMEKÖY / TAŞDELEN) Şehrin kalabalığından biraz uzaklaşıp yine de İstanbul’dan çok da kopmadan doğayla iç içe bir deneyim isteyenler için güzel bir tercih. Çekmeköy ormanlarının kıyısında, sakin ve ferah bir atmosferi var. Tesiste farklı at ırkları bulunuyor, hem çocuklar hem yetişkinler için özel eğitim seçenekleri sunuluyor. Temiz ve düzenli bir ortam. Eğitmenler ilgili ve sabırlı. Özellikle çocuklar için uygun atmosfer yaratılmış. Kahvaltı alanı da keyifli. Ulaşım özel araçla daha rahat. Toplu taşıma ile gidenler için biraz zorlu olabilir. Hafta sonu kalabalıklaşabiliyor. GÜRMAN AT ÇİFTLİĞİ (BÜYÜKÇEKMECE) Burası tam bir “şehirden kaçış” noktası. Büyükçekmece Gölü kıyısında konumlanmış ve göl manzarası gerçekten dinlendirici. 46 atlık kapasiteye sahip. Açık ve kapalı manejleri bulunuyor. Doğa yürüyüşü ve kahvaltı da cabası. Aileler için ideal bir ortam. Engelli bireylere özel ücretsiz dersler vermeleri takdire şayan. Göl manzarasında at binmek gerçekten etkileyici bir deneyim. Doğa severler için biçilmiş kaftan. Şehir merkezine epey uzak. Bu nedenle günübirlik değil, yarım gün ya da tam gün ayırmak gerekiyor. Rezervasyonsuz gidilirse yer bulmak zor olabilir. KENAN BEY AT ÇİFTLİĞİ (SANCAKTEPE) Daha çok çocuklar ve özel etkinlikler için tercih edilen bir yer. Pony binicilik hizmetiyle özellikle küçük yaş gruplarına hitap ediyor. Düğün, doğum günü gibi özel organizasyonlara da açık bir tesis. Çocuklu aileler için uygun. Pony eğitimleri ve küçük yaşa özel aktiviteler güzel düşünülmüş. Organizasyonlar için alan kiralama seçeneği var. Daha çok “aktivite alanı” gibi, binicilikten ziyade etkinlik atmosferi baskın. Ciddi eğitim almak isteyen biri için çok verimli olmayabilir. ÇAKIR BEY AT ÇİFTLİĞİ (BEYKOZ) Beykoz’un ormanları ve göl manzaralı patikaları eşliğinde at binmek isteyenler için çok ideal. Doğayla bütünleşmiş bir tesis. Sade ama samimi bir atmosferi var. Kafesi küçük ama yeterli. Doğa manzarası çok güçlü. Ortam sade ama huzurlu. Kalabalıktan uzak, baş başa bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel. Tesiste profesyonel bir eğitim altyapısı yok. Daha çok hobi ya da günübirlik deneyim için uygun. SIEC ULUSLARARASI BİNİCİLİK MERKEZİ Bu merkez, İstanbul’daki en profesyonel ve iddialı tesislerden biri. Uluslararası yarışmalara hazırlık yapılabilecek kapasitede. At pansiyonu, özel bakım ve birebir profesyonel eğitim gibi detaylı hizmetler mevcut. Eğitim kalitesi çok yüksek. Yarışlara hazırlananlar ya da profesyonel eğitmen arayanlar için biçilmiş kaftan. Atların bakımı, yaşam alanları çok iyi. Sadece hobi amaçlı gidip “biraz ata bineyim” diyenler için fazla resmi ve yüksek bütçeli olabilir. ALKUZU AT ÇİFTLİĞİ (KEMERBURGAZ / EYÜP) Özellikle çocuk yaz kampları ve özel eğitim programlarıyla öne çıkan bu çiftlik, engelli binicilik eğitimlerine de açık. Hem sosyal sorumluluk yönü hem de doğal konumuyla dikkat çekiyor. Çocuk dostu bir atmosfer. Engelli bireyler için özel programların olması büyük artı. Doğayla iç içe, huzurlu bir alan. Tesis biraz mütevazı, büyük beklentisi olanlar için sade kalabilir. Aktivite skalası dar. GÖÇMEN BİNİCİLİK TESİSLERİ (SARIYER) Doğa içinde, huzurlu ve aile dostu bir çiftlik. Özellikle serpme kahvaltısı ve köy hayvanlarıyla çocukların ilgisini çekiyor. Binicilik eğitimleri daha temel düzeyde. Sarıyer gibi hem doğal hem ulaşımı kolay bir lokasyonda olması büyük avantaj. Binicilik yeni başlayanlara yönelik. İleri düzey binicilik eğitimi arayanlar için sınırlı. Daha çok “hafta sonu kahvaltısı ve biraz at binelim” konsepti. Seyahat Haberleri Cunda’ya dair bilmeniz gereken her şey: Rehberiniz burada

